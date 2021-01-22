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22 января 06:30

«Айлендерс» дома уверенно победил у «Нью-Джерси», на счету Варламова 30 сэйвов

Клуб из Нью-Йорка одержал три победы в четырех стартовых матчах чемпионата.

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» на своей домашней арене обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Джордан Эберле, оформивший дубль на 20-й и 42-й минутах игры. Также по голу забили Мэтью Барзал (5) и Брок Нельсон (46). Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31. Другой российский вратарь команды Илья Сорокин остался на скамейке запасных.

У соперника результативным броском отметился Натан Бастиан (23). Защитник Дмитрий Куликов и нападающий Никита Гусев не отличился голевыми действиями.

«Айлендерс» набрали шесть очков и расположились на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Девилз» с пятью очками идут четвертыми.

25 января команды проведут еще одну встречу между собой.

источник: «Советский спорт»
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