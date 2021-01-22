23 сэйва Василевского помогли «Тампе» в овертайме обыграть «Коламбус»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой «молний» со счетом 3:2.

Основное время игры завершилось вничью 2:2. У хозяев шайбы забросили Оливер Бьеркстранд (1-я минута) и Ник Фолиньо (41). Соперник ответил голами Блейка Коулмана (37) и Мэтью Жозефа (38).

Победу «Лайтнинг» в овертайме принес точный бросок нападающего Брейден Пойнта (62). Голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, а его партнера по команде защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отличился.

Игроки «Блю Джекетс» Нападающий Михаил Григоренко и защитник Владислав Гавриков также не смогли набрать голевых очков.

«Тампа» набрала шесть очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Коламбус» идет шестым, имея в своем активе четыре очка.