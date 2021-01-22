«Филадельфия» уступила «Бостону» в серии буллитов, Проворов стал автором результативной передачи

У хозяев шайбы забили Джек Студничка (41-я минута), Чарли Койл (43), Ник Ритчи (54) и Брэндон Карло (56).

«Флайерз» ответили дублем Джеймса ван Римсдайка (38, 57), а также результативными бросками Трэвиса Санхайма (27) и Клода Жиру (48). Российский защитник команды Иван Проворов провел на льду 30 минут 46 и отличился голевой передачей.

Победу «Брюинз» в серии послематчевых буллитов принес Джейк Дебраск.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе пять очков. Его сегодняшний соперник сохранил за собой первую строчку, набрав семь очков.

24 января команду проведут друг с другом еще один матч.