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22 января 07:00

«Филадельфия» уступила «Бостону» в серии буллитов, Проворов стал автором результативной передачи

Хоккеисты «Бостон Брюинз» взяли верх над «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У хозяев шайбы забили Джек Студничка (41-я минута), Чарли Койл (43), Ник Ритчи (54) и Брэндон Карло (56).

«Флайерз» ответили дублем Джеймса ван Римсдайка (38, 57), а также результативными бросками Трэвиса Санхайма (27) и Клода Жиру (48). Российский защитник команды Иван Проворов провел на льду 30 минут 46 и отличился голевой передачей.

Победу «Брюинз» в серии послематчевых буллитов принес Джейк Дебраск.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе пять очков. Его сегодняшний соперник сохранил за собой первую строчку, набрав семь очков.

24 января команду проведут друг с другом еще один матч.

источник: «Советский спорт»
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