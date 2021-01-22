Немировски может стать главным тренером «Автомобилиста» или «Сибири» в следующем сезоне

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски может покинуть нижегородский клуб по окончании текущего сезона.

По информации Sport24, в приглашении 44-летнего специалиста заинтересованы «Автомобилист» и «Сибирь», планирующий совершить перестановки на своих тренерских мостиках перед началом нового розыгрыша регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Немировски возглавил «Торпедо» в мае 2018 года. В последних двух сезонах его команда попадала в плей-офф, дважды уступив в 1/8 финала «Барысу» (3-4) и ЦСКА (0-4).

На данный момент нижегородцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 49 играх.

Отметим, что контракт Немировски с «Торпедо» истекает в конце текущего сезона.