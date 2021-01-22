Семь тренеров клубов НХЛ продолжают получать зарплату в сокращенном объеме

Главные тренеры семи команд Национальной хоккейной лиги продолжают получать зарплату в новом сезоне в сокращенном объеме.

Как сообщает TSN, речь идет о наставниках следующих клубов – «Анахайма», «Детройта», «Колумбуса», Лос-Анджелеса», «Миннесоты», «Нэшвилла» и «Эдмонтона». Представители лиги заявили, что официальных жалоб по этому поводу они пока не получали.

Отмечается, что в прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса многие команды лиги приняли решение сократить зарплату персоналу, в том числе и тренерскому штабу.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 13 января.