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22 января 16:25
автор: Виктор Шарафудинов

Братислава может принять чемпионат мира по хоккею вместо Минска

Словакия уже ведет переговоры с ИИХФ.

Братислава может принять матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года вместо Минска.

Словацкий хоккейный союз на своем официальном сайте сообщил о начале переговоров с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) о проведении матчей турнира вместе с Латвией.

«Мы составили бюджет и отправили всю необходимую документацию в ИИХФ, – заявил президент Словацкого хоккейного союза Мирослав Шатан. – Пока еще ничего не решено. Решение о проведении чемпионата мира примет совет Международной федерации».

Другой претендент – Дания, но существует вероятность, что все игры ЧМ-2021 примет Латвия.

Напомним, что изначально планировалось, что турнир пройдет в Минске и Риге, однако в понедельник 18 января ИИХФ лишила Белоруссию права на проведению турнира.

источник: Словацкий хоккейный союз
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