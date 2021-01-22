Барабанов попал в состав «Торонто» на матч с «Эдмонтоном», Торнтон и Мэттьюз травмированы

Как сообщает TSN, главный тренер «Торонто» Шелдон Киф рассказал, что Торнтон пропустит минимум четыре недели из-за перелома ребра.

Также наставник «Мэйпл Лифс» сообщил, что встречу против «Эдмонтона» в пятницу также пропустит Мэттьюз, получивший повреждение верхней части тела. При этом Киф отметил, что ситуация с Мэттьюзом его не сильно беспокоит, так как в «Мэйпл Лифс» просто решили проявить осторожность, поскольку 23-летний форвард не чувствует себя на все 100 процентов.

Кроме этого стало известно, что на матч против «Ойлерз» выйдут 12 нападающих и шесть защитников. В составе «Торонто» появятся форварды Александр Барабанов, Пьер Энгвалль и Адам Брукс, в то же время защитник Микко Лехтонен не попал в заявку команды.