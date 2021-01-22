Виктор Майгуров: Победа Логинова придаст всей команде уверенности перед чемпионатом мира

Президент СБР Виктор Майгуров прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

- Эта победа придаст Логинову и всей команде уверенности перед чемпионатом мира. Поддержит, поднимет настроение. У всех оно хорошее, бодрое. Команды - молодцы, - сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в пятницу Логинов, показав время 48 минут 41,8 секунды и отстреляв без промахов, стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).