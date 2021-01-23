«Питтсбург» по буллитам переиграл «Рейнджерс», у Малкина и Панарина по одному очку (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» - «Рейнджерс» завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3 Б.
В составе »Пингвинз» отличились Брайан Раст, Джаред Макканн и Тедди Блюгер. Евгений Малкин отметился результативной передачей.
У гостей шайбы на свой счет записали Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко. Артемий Панарин стал автором голевой передачи. Россиянин набрал 100-е очко в составе «Рейнджерс». Голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 очков.
В турнирной таблице Восточного дивизиона «Питтсбург» занимает четвертое место с шестью очками. «Рейнджерс» расположились на седьмой позиции (три очка).
25 января команды вновь сыграют между собой.