«Питтсбург» по буллитам переиграл «Рейнджерс», у Малкина и Панарина по одному очку (видео)

Порье – Макгрегор – 2:1 по реваншам. Но у Конора есть одно преимущество

«Плеймейкер» изучил карьеры Дастина Порье и Конора Макгрегора, которые в ближайший уик-энд встретятся в бою-реванше в рамках турнира UFC 257, и обнаружил лишь три случая, когда эти бойцы встречались с одним и тем же соперником повторно. Статистика оказалась любопытной.