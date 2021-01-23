«Вашингтон» без российских легионеров обыграл «Баффало» (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Баффало» со счетом 4:3 Б.
В составе победителей шайбы на свой счет записали Никлас Бэкстрем, Ник Дауд и Якуб Врана. Российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропускали встречу из-за нарушения медицинского протокола НХЛ.
У «Баффало» отличились Эрик Стаал, Дилан Козенс и Райли Шихан.
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав восемь очков. «Баффало» расположился на последней позиции (3).
24 января команды вновь сыграют между собой.