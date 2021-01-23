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23 января 07:09
автор: Юрий Нечаев

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», «Чикаго» взял верх над «Детройтом»

Россияне результативными действиями не отметились.

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду более 15 минут, но результативными действиями не отметился. Защитник «Шаркс» Николай Кныжов отыграл более 10 минут и также очков не набрал.

В турнирной таблице Западного дивизиона «Миннесота» занимает второе место, набрав восемь очков. «Сан-Хосе» расположился на шестой позиции (4).

В другом матче «Чикаго» переиграл «Детройт» со счетом 4:1.

Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров и нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона. «Детройт» расположился на пятой строчке (4).

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Миннесота» - «Сан-Хосе» - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Эрикссон Эк (Гринвей, Хартман), 05:01 - 1:0; Ньето (Карлссон, Марло), 06:12 - 1:1; Паризе (Бьюгстад, Суси), 33:17 - 2:1; Фиала, 58:44 - 3:1; Гринвей (Эрикссон Эк, Фолиньо), 59:34 - 4:1.

«Чикаго» - «Детройт» - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Кейн (Строум, Дебринкэт), 13:22 - 1:0; де Хаан (Строум, Митчелл), 27:53 - 2:0; Шоу (Кейн, Дебринкэт), 46:17 - 3:0; Ларкин (Стаал, Нильсен), 52:22 - 3:1; Янмарк (Мерфи, Валльмарк), 57:06 - 4:1.

источник: «Советский спорт»
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