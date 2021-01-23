«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», «Чикаго» взял верх над «Детройтом»

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду более 15 минут, но результативными действиями не отметился. Защитник «Шаркс» Николай Кныжов отыграл более 10 минут и также очков не набрал.

В турнирной таблице Западного дивизиона «Миннесота» занимает второе место, набрав восемь очков. «Сан-Хосе» расположился на шестой позиции (4).

В другом матче «Чикаго» переиграл «Детройт» со счетом 4:1.

Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров и нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников результативными действиями не отметились.