Александр Радулов: Я немного нервничал перед матчем с «Нэшвиллом»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов поделился эмоциями после победы над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Старз», проводившие первую встречу в новом сезоне, разгромили соперника со счетом 7:0.

«Не могу говорить за всех, но могу сказать о своих ощущениях: я немного нервничал. На трибуны пришли болельщики, а мы не играли продолжительное время. У нас даже не было выставочных матчей. Но после пары смен мы нашли свой ритм», - цитирует россиянина Dallas Morning News.

Напомним, заметную роль в победе над «Нэшвиллом» сыграли российские легионеры «Далласа».

Радулов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Голкипер Антон Худобин отразил все 34 броска по своим воротам, один гол на счету нападающего Дениса Гурьянова.