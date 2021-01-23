Главный тренер «Вашингтона»: В матче против «Баффало» нам не хватало российских игроков

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это сложная ситуация. Но победа именно в таких условиях особенно важна. Я доволен игрой этого состава. Конечно, нам не хватало игроков, но мы добились важной и качественной победы. Заслуженной победы», - приводит слова наставника «Кэпиталз» сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Баффало» со счетом 4:3 Б.

Российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропускали встречу из-за нарушения медицинского протокола НХЛ о коронавирусе.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав восемь очков.