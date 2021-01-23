Худобин прокомментировал разгромную победу над «Нэшвиллом»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин прокомментировал крупную победу над «Нэшвиллом» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

После первого периода встречи счет был 0:0.

«Мы знали, что «Предаторз» обычно начинают сильно, пытаясь создать себе преимущество. Бывают такие матчи, в которых ты поначалу должен выжить. А в перерыве - поговоришь с ребятами из команды, соберешься мыслями, немного поменяешь свою игру, и все у вас получится.

В большинстве мы очень хорошо контролировали шайбу, играли агрессивно, много бросали, шли на ворота. Это и было ключевыми деталями», - цитирует голкипера пресс-служба НХЛ.

Напомним, заметную роль в победе над «Нэшвиллом» сыграли российские легионеры «Далласа».