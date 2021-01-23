Джо Павелски: Надежная игра Худобина - это главный козырь «Далласа»

Нападающий «Далласа» Джо Павелски после крупной победы над «Нэшвиллом» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ отметил игру российского голкипера «Старз» Антона Худобина.

«Наверное, мы просто соскучились по хоккею. Тренировки у нас проходили интенсивно, но их нельзя сравнить с матчами. Очень важно, когда ты по ходу первого матча сезона ловишь хорошие эмоции и играешь с чувством, когда у тебя получается все.

Впрочем, это был только первый матч, впереди у нас длинный путь. А наш главный козырь был даже не в реализации большинства, а в надежной игре Добби», - приводит слова Павелски пресс-служба НХЛ.

Напомним, заметную роль в победе над «Нэшвиллом» сыграли российские легионеры «Далласа».

Александр Радулов забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Худобин отразил все 34 броска по своим воротам, один гол на счету нападающего Дениса Гурьянова.