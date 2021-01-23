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23 января 19:12

«Локомотив» в гостях разгромил «Сочи», на счету Ландера дубль

Хоккеисты «Локомотива» уверенно обыграли «Сочи» (5:1) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе ярославцев дублем отметился Антон Ландер, забивший свои голы на 42-й и 49-й минутах. Также результативными бросками отличились Андре Петерссон (6), Рушан Рафиков (11) и Михаил Беляев (55). Соперник ответил шайбой Сергея Шмелева (7).

«Локомотив» набрал 67 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы идут на десятой строчке с 34 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 27 января – ярославцы примут у себя «Куньлунь», а «Сочи» сыграет в гостях против «Йокерита».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сочи» – «Локомотив» (Ярославль) – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Голы: Петерссон (Аверин), 05:08 - 0:1. Шмелев (Точицкий, Володин), 06:37 - 1:1 (бол). Рафиков (Алексеев), 10:29 - 1:2. Ландер (Марченко, Каюмов), 41:11 - 1:3. Ландер (Каюмов, Пулккинен), 48:22 - 1:4. Беляев, 54:59 - 1:5 (буллит).

Вратари: Красиков – Паскуале.

источник: «Советский спорт»
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