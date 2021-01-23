«Локомотив» в гостях разгромил «Сочи», на счету Ландера дубль

В составе ярославцев дублем отметился Антон Ландер, забивший свои голы на 42-й и 49-й минутах. Также результативными бросками отличились Андре Петерссон (6), Рушан Рафиков (11) и Михаил Беляев (55). Соперник ответил шайбой Сергея Шмелева (7).

«Локомотив» набрал 67 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы идут на десятой строчке с 34 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 27 января – ярославцы примут у себя «Куньлунь», а «Сочи» сыграет в гостях против «Йокерита».

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«Сочи» – «Локомотив» (Ярославль) – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)