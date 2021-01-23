Московское «Динамо» дома обыграло «Динамо» из Риги благодаря дублю Шипачева

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) завершился с результатом 5:2 (0:1, 1:0, 4:1).

Канадский нападающий гостей Джей Си Липон открыл счет на 18-й минуте, а Вадим Шипачев восстановил равновесие на 38-й.

В третьем периоде на 45-й минуте Денис Паршин вновь вывел гостей из Риги вперед, однако уже 36 секунд спустя Андрей Миронов сделал счет 2:2. На 47-й минуте Шипачев оформил дубль, и москвичи впервые повели в счете.

Далее на 48-й отличился Вячеслав Кулемин, а Иван Муранов на 53-й реализовал буллит.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 49 встречах.