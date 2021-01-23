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23 января 19:21
автор: Виктор Шарафудинов

Московское «Динамо» дома обыграло «Динамо» из Риги благодаря дублю Шипачева

Команда Владимира Крикунова занимает четвертое место в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) завершился с результатом 5:2 (0:1, 1:0, 4:1).

Канадский нападающий гостей Джей Си Липон открыл счет на 18-й минуте, а Вадим Шипачев восстановил равновесие на 38-й.

В третьем периоде на 45-й минуте Денис Паршин вновь вывел гостей из Риги вперед, однако уже 36 секунд спустя Андрей Миронов сделал счет 2:2. На 47-й минуте Шипачев оформил дубль, и москвичи впервые повели в счете.

Далее на 48-й отличился Вячеслав Кулемин, а Иван Муранов на 53-й реализовал буллит.

Московское «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 49 встречах.

Рижское «Динамо», потерявшее даже теоритические шансы на выход в плей-офф, находится на последней 11-й строчке таблицы «Запада», имея 23 очка после 48 встреч.

27 января состоятся матчи «Динамо» (Москва) – ЦСКА и «Динамо» (Рига) – «Авангард».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Голы: Липон (Индрашис, Дарзиньш), 17:23 – 0:1. Шипачев (Яшкин), 37:36 – 1:1. Паршин (Букарст, Грачев), 44:12 – 1:2. Миронов (Шипачев), 44:48 – 2:2. Шипачев (Кагарлицкий, Яшкин), 46:05 (в большинстве) – 3:2. Кулемин, 47:52 – 4:2. Муранов, 52:36 (буллит) – 5:2.

Вратари: Бочаров – Налимов.

источник: «Советский спорт»
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