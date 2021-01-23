«Витязь» на своем льду в овертайме проиграл «Барысу»

В регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» на своей площадке проиграл «Барысу» с результатом 4:5 по итогам овертайма (2:1, 1:2, 1:1, 0:1).

Форвард хозяев Александр Семин открыл счет на седьмой минуте, а затем команды обменялись голами в большинстве. Линус Виделль восстановил равновесие на девятой, а на 14-й Джастин Дэнфорт вновь вывел «Витязь» вперед.

По ходу второго периода «Барыс» добился перевеса 3:2. На 25-й минуте отличился Валерий Орехов, а 21 секунду спустя ворота Ильи Ежова поразил Даррен Диц.

Однако уже на 30-й минуте счет стал 3:3, когда Дэнфорт оформил дубль, еще раз реализовав большинство.

В концовке основного времени соперники еще раз обменялись заброшенными шайбами. Нападающий «Витязя» Захар Бардаков вывел свою команду вперед на 58-й минуте, но 31 секунду спустя отличился Никита Михайлис.