«Витязь» на своем льду в овертайме проиграл «Барысу»

В регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» на своей площадке проиграл «Барысу» с результатом 4:5 по итогам овертайма (2:1, 1:2, 1:1, 0:1).
Форвард хозяев Александр Семин открыл счет на седьмой минуте, а затем команды обменялись голами в большинстве. Линус Виделль восстановил равновесие на девятой, а на 14-й Джастин Дэнфорт вновь вывел «Витязь» вперед.
По ходу второго периода «Барыс» добился перевеса 3:2. На 25-й минуте отличился Валерий Орехов, а 21 секунду спустя ворота Ильи Ежова поразил Даррен Диц.
Однако уже на 30-й минуте счет стал 3:3, когда Дэнфорт оформил дубль, еще раз реализовав большинство.
В концовке основного времени соперники еще раз обменялись заброшенными шайбами. Нападающий «Витязя» Захар Бардаков вывел свою команду вперед на 58-й минуте, но 31 секунду спустя отличился Никита Михайлис.
В итоге «Барыс» взял два очка. На 39-й секунде овертайма победу клубу из Казахстана принес Джесси Блэкер.
Набрав одно очко, «Витязь» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Спартак». У обоих клубов по 50 очков, но подмосковная команда одержала больше побед в основное время. При этом «Витязь» провел 49 матчей, а «Спартак» – 48.
«Барыс» с серией из четырех побед идет седьмым на «Востоке». У казахстанского клуба 57 очков после 47 игр.
25 января «Витязь» примет «Куньлунь». 26 января состоится матч «Барыс» – «Трактор».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск, Московская область) – «Барыс» (Нур-Султан) – 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Семин (Дергачев), 06:28 – 1:0. Виделль (Лиллья, Диц), 08:38 (в большинстве) – 1:1. Дэнфорт (Даугавиньш, Хульстрем), 13:06 – 2:1. Орехов (Старченко, Виделль), 24:46 – 2:2. Диц (Валк, Михайлис), 25:07 – 2:3. Дэнфорт (Дуагавиньш, Дергачев), 29:32 (в большинстве) – 3:3. Бардаков (Малыхин), 57:53 – 4:3. Михайлис (Валк, Лилья), 58:24 – 4:4. Блэкер (Виделль) – 4:5.
Вратари: Ежов – Карлссон.