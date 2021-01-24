Голы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

В регулярном чемпионате НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

Шведский защитник гостей Виктор Хедман открыл счет на пятой минуте, но уже 17 секунд спустя равновесие восстановил капитан хозяев Ник Фолино.

Далее «синие мундиры» добились перевеса в два гола стараниями своих российских хоккеистов. На 11-й минуте свою первую шайбу в составе «Коламбуса» забросил нападающий Михаил Григоренко, проведший три предыдущих сезона в ЦСКА, а на 20-й точный кистевой бросок исполнил защитник Владислав Гавриков.

Еще до того, как завершился первый период Ондржей Палат сократил отставание «Тампы», реализовав большинство, но в дальнейшем «молниям» больше не удалось поразить ворота латвийского голкипера Элвиса Мерзликина.

В третьем периоде на 47-й минуте Зак Веренски сделал счет 4:2 в пользу «Коламбуса». На 59-й шайбу в пустые ворота «молний» направил Эрик Робинсон