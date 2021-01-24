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24 января 00:38
автор: Виктор Шарафудинов

Голы Григоренко и Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу»

Ворота «молний» защищал Василевский.

В регулярном чемпионате НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

Шведский защитник гостей Виктор Хедман открыл счет на пятой минуте, но уже 17 секунд спустя равновесие восстановил капитан хозяев Ник Фолино.

Далее «синие мундиры» добились перевеса в два гола стараниями своих российских хоккеистов. На 11-й минуте свою первую шайбу в составе «Коламбуса» забросил нападающий Михаил Григоренко, проведший три предыдущих сезона в ЦСКА, а на 20-й точный кистевой бросок исполнил защитник Владислав Гавриков.

Еще до того, как завершился первый период Ондржей Палат сократил отставание «Тампы», реализовав большинство, но в дальнейшем «молниям» больше не удалось поразить ворота латвийского голкипера Элвиса Мерзликина.

В третьем периоде на 47-й минуте Зак Веренски сделал счет 4:2 в пользу «Коламбуса». На 59-й шайбу в пустые ворота «молний» направил Эрик Робинсон

Ворота «Тампы» в этом матче защищал россиянин Андрей Василевский, отразив 23 броска соперников.

«Молнии» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. Ранее действующий обладатель Кубка Стэнли одержал три победы.

У «Коламбуса» тоже шесть очков, но «Блю Джекетс» провели уже шесть матчей.

26 января состоятся матчи «Коламбус» – «Флорида» и «Каролина» – «Тампа-Бэй».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Голы: Хедман (Стивенс, Волков), 04:10 – 0:1. Фолино (Аткинсон, Дель Дзотто), 04:27 – 1:1. Григоренко (Стенлунд, Гербе), 10:03 – 2:1. Гавриков (Фуди, Робинсон), 19:01 – 3:1. Палат (Пойнт, Хедман), 19:46 (в большинстве) – 3:2. Веренски (Тексье, Дженнер), 46:34 – 4:2. Робинсон (Нэш, Джонс), 58:12 (в пустые ворота) – 5:2.

Вратари: Мерзликин – Василевский.

источник: «Советский спорт»
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