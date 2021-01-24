«Монреаль» с Романовым обыграл «Ванкувер», «Филадельфия» Проворова проиграла «Бостону»

Так, «Монреаль» обыграл на выезде «Ванкувер» со счетом 5:2. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду 19 минут и 35 секунд, завершив встречу без набранных очков.

В другой встрече «Бостон» разгромил «Филадельфию». Встреча прошла на домашней арене «Брюинз» и завершилась со счетом 6:1. Российский защитник «летчиков» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Монреаль» – 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: 0:1 – 10 Сузуки (Друэн, Кулак); 0:2 – 31 Перри (Тоффоли, Чиарот); 1:2 – 43 Петтерссон (Босер, Джорди Бенн); 2:2 – 46 Хегландер (Хорват, Шмидт); 2:3 – 49 Галлахер (Татар); 2:4 – 52 Друэн (Андерсон); 2:5 – 57 Эдмундсон.