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24 января 06:25
автор: Артур Гичунцев

«Монреаль» с Романовым обыграл «Ванкувер», «Филадельфия» Проворова проиграла «Бостону»

В воскресенье, 24 января состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Так, «Монреаль» обыграл на выезде «Ванкувер» со счетом 5:2. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду 19 минут и 35 секунд, завершив встречу без набранных очков.

В другой встрече «Бостон» разгромил «Филадельфию». Встреча прошла на домашней арене «Брюинз» и завершилась со счетом 6:1. Российский защитник «летчиков» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Монреаль» – 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: 0:1 – 10 Сузуки (Друэн, Кулак); 0:2 – 31 Перри (Тоффоли, Чиарот); 1:2 – 43 Петтерссон (Босер, Джорди Бенн); 2:2 – 46 Хегландер (Хорват, Шмидт); 2:3 – 49 Галлахер (Татар); 2:4 – 52 Друэн (Андерсон); 2:5 – 57 Эдмундсон.

«Бостон» – «Филадельфия» – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Голы: 1:0 – 8 Бержерон (Крейчи, Ричи); 1:1 – 21 Хэйс (Ворачек); 2:1 – 22 Смит (Лоузон, Койл); 3:1 – 37 Койл (Смит, Фредерик); 4:1 – 44 Маршанд (Дебраск, Бержерон); 5:1 – 47 Маршанд (Зборжил, Ричи); 6:1 – 53 Бержерон (Макэвой, Маршанд).

источник: «Советский спорт»
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