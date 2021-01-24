«Оттава» проиграла «Виннпегу», Дадонов забросил первую шайбу в сезоне

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» – «Оттава» завершился в пользу «Джетс» – 6:3.

В их составе дубль оформил Эндрю Копп. Также отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Пол Штястны и Марк Шайфли.

У гостей это сделали Брэди Ткачук, Ник Пол и Евгений Дадонов. К слову, российский форвард забросил первую шайбу за новую команду и впервые отличился в текущем сезоне.

Таким образом, «Виннипег» одержал четвертую победу в новой компании, а «Сенаторы» потерпели четвертое поражение кряду.

26 января «Оттава» встретится на выезде с «Ванкувером», а «Джетс» примут «Эдмонтон».