«Чикаго» на своем льду переиграл «Детройт»

Хоккеисты «Чикаго» одержали победу над «Детройтом» в домашнем мате регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

В составе «Блэкхоукс» заброшенными шайбами отметились Пиус Зутер (5-я, 10-я, 53-я минуты), Коннор Мерфи (38), Маттиас Янмарк (41) и Филипп Курашев (56). У «Ред Уингз» дубль на свой счет записал Тайлер Бертуцци (21, 52).

После этой игры «Чикаго» набрала пять очков и поднялся на третью строчку в Центральном дивизионе, а «Детройт», имея в активе четыре очка, занимает седьмое место.