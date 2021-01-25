«Вашингтон» в серии буллитов проиграл «Баффало»

Хоккеисты «Вашингтона» уступил по буллитам «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

В составе «Кэпиталз» в основное время заброшенными шайбами отметились Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрем, а у «Сэйбрз» отличились Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал.

В овертайме команды также не смогли выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Баффало». Победный буллит в составе «Сэйбрз» на свой счет записал Джек Айкел.

После этой игры «Вашингтон» с девятью очками занимает первую строчку в Восточном дивизионе, «Баффало» с пятью очками расположился на седьмом месте.