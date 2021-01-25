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25 января 06:30

«Питтсбург» дома одолел «Рейнджерс», на счету Панарина результативный пас

«Пингвинз» одержали победу в четвертом матче кряду в чемпионате.

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на своей домашней арене обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст (32-я минута), Джаред Макканн (43) и Джейк Гюнцель (59). Российский форвард Евгений Малкин провел на льду 14 мину 56 секунд – его коэффициент полезности составил «-2».

Соперник ответил результативными бросками Колина Блэквелла (17) и Райана Строума (38). На счету Артемия Панарина один ассист – он отыграл 21 минуту 31 секунду. Его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 19 возможных. Форвард Павел Бучневич голевыми действиями не отметился несмотря на то, что он сыграл 19 минут 44 секунды.

«Питтсбург» победил в четвертом матче кряду и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе восемь очков. «Рейнджерс» идет на последнем, восьмом месте с тремя очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 27 января в гостях – «Пингвинз» встретится с «Бостоном», а клуб из Нью-Йорка сыграет против «Баффало».

источник: «Советский спорт»
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