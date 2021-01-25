Голевая передача Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Джерси Девилз» завершился победой гостей со счетом 2:0.

У «дьяволов» заброшенными шайбы отличились Джек Хьюз (18-я минута) и Павел Заха (20). Российский нападающий Никита Гусев провел на льду 12 минут 15 секунд и стал автором ассиста. Тем самым он набрал свое первое результативное очко в новом сезоне. На счету его партнера по команде – защитника Дмитрия Куликова – 24 минуты 6 секунд на площадке, однако голевыми действиями он не отметился.

Голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отыграл весь матч, оформив 22 сэйва из 24.

«Нью-Джерси» набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Айлендерс» с шестью очками идут шестыми.

27 января «Девилз» примут у себя «Филадельфию», а «островитяне» в тот же день отправятся в гости к «Вашингтону».