Голевая передача Капризова не помогла «Миннесоте» набрать очки в игре с «Сан-Хосе»

«Миннесота Уайлд» дома уступила «Сан-Хосе Шаркс» (3:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

В составе победителей голы забили Райан Донато (20-я минута), Эвандер Кейн (27), Ноа Грегор (29), Брент Бернс (59) и Мэттью Ньето (60). Соперник ответил результативными бросками Зака Паризе (5), Ник Бьюгстад (37) и Кевин Фиала (48).

Российский нападающий «Уайлд» оформил один ассист, в общей сложности проведя на льду 19 мину 36 секунд. Отметим, что в нынешнем сезоне форвард записал на свое счет уже шестое (1+5) очко.

«Сан-Хосе» набрал шесть очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота» идет на второй строчке с восемью очками.

27 января «Шаркс» сыграют в гостях против «Колорадо», а команда Капризова в тот же день проведет домашнюю встречу с «Лос-Анджелесом».