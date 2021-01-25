Капризов стал первым новичком «Миннесоты», набравшим в среднем по одному очку в первых шести матчах

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором уникального достижения в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3).

23-летний форвард записал на свой счет очередную результативную передачу – в общей сложности он набрал уже шесть очков в своих первых шести встречах чемпионата. Тем самым игрок стал первым новичком в истории «Уайлд», которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за шесть дебютных матчей.

Отметим, что Капризов подписал двухлетний контракт с «Уайлд» летом 2020 года. Ранее клуб выбрал его под 135-м номером на драфте НХЛ-2015.

«Миннесота» с восемью очками идет на второй строчке турнирной таблицы Западного дивизиона. 27 января «дикари» проведут домашнюю встречу с «Лос-Анджелесом».