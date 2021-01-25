Барри Троц – о Сорокине: Чем больше он будет играть в НХЛ, тем быстрее он привыкнет

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц поделился мнением по поводу игры голкипера команды Ильи Сорокина в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (0:2).

Отметим, что 25-летний россиянин отразил 22 броска из 24. «Островитяне» потерпели второе поражение на старте нового сезона.

– Илья продолжает адаптироваться к новой для себя лиге. В моменте со вторым пропущенным голом шайба немного ускользнула от него. В любом случае он сыграл очень солидно, совершил несколько крутых сэйвов. Думаю, что чем больше он будет играть в НХЛ, тем больше будет привыкать, – приводит слова Троца пресс-служба «Айлендерс».

Клуб из Нью-Йорка занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав шесть очков в пяти встречах.