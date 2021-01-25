Карлссон, Ожиганов, Лайпон и Гуслистов названы лучшими игрокам недели в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала четырех хоккеистов, которых признали лучшими по итогам прошедшей недели в рамках регулярного чемпионата.

Лучшим среди вратарей стал представитель «Барыса» Хенрик Карлссон. При нем команда одержала три победы в лиге. В трех встречах средний процент отраженных бросков голкипера составил 94,62 процента.

Лучшим защитником был признан Игорь Ожиганов, выступающий за СКА. На его счету три (1+2) набранных очка в двух матчах, где его команда обыграла «Автомобилист» (3:1) и «Витязь» (3:1).

Среди нападающих лучшим признали игрока рижского «Динамо» Джея Си Лайпона – он забросил две шайбы и отдал три ассиста в трех встречах.

Лучшим новичком стал форвард «Северстали» Никита Гуслистов. В игре с Автомобилистом (6:3) 18-летний россиянин стал автором хет-трика, а также одной результативной передачи.