Белорусский депутат высказался о решении ИИХФ лишить страну чемпионата мира по хоккею

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Виталий Уткин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира 2021 года.

– Можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом.

Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели, – приводит слова Уткина «Метарейтинг Белоруссия».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Белоруссии по соображениям безопасности, так как ситуация в стране находится вне контроля международной федерации.

В данный момент проведение турнира запланировано на период с 21 мая по 6 июня. В ближайшее время в ИИХФ оценят возможность проведения соревнований в одном месте, чтобы упросить ситуацию с передвижением команд-участников в связи с пандемией коронавируса. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.