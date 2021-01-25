Владислав Третьяк: На ЧМ-2021 сборная России выступит в том же формате, что и на ОИ-2018

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о планах на ближайший чемпионат мира. По его словам, отечественные спортсмены выступят на этом турнире под нейтральным флагом.

«Нам же разрешили выступать в таком же качестве, в каком мы выступали на Играх в Корее, поэтому поедем на чемпионат мира в таком же формате, как тогда», – сказал функционер агентству «РИА Новости».

Напомним, чемпионат мира 2021 года состоится в Риге и пройдет с 21 мая по 6 июня.

Добавим, что в прошлом году чемпионат мира так и не состоялся. Турнир, намеченный в Швейцарии, отменили из-за пандемии коронавируса.