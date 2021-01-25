«Витязь» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из двух поражений (видео)

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» - «Куньлунь» завершился победой хозяев со счетом 3:0.
Авторами заброшенных шайб стали Захар Бардаков, Каспар Даугавиньш и Ержабек Якуб, поразивший пустые ворота. Голкипер Илья Ежов отразил 31 бросок по своим воротам.
Клуб из Подольска набрал 52 очка в 50 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» - последний на Востоке. В активе команды из Пекина 30 очков после 47 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бардаков (Гребенщиков), 17:05 – 1:0. Даугавиньш (Дэнфорт), 32:00 – 2:0 (бол). Ержабек (Дэнфорт), 59:53 – 3:0 (п.в).
Вратари: Ежов – Шикин (58:56 – 59:53).
источник: «Советский спорт»