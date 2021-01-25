«Авангард» в гостях оказался сильнее «Йокерита», Ковальчук набрал два очка (видео)

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» - «Авангард» завершился победой гостей со счетом 5:2.
В составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев, Илья Каблуков, Сергей Толчинский, Андрей Стась и Алексей Потапов. Илья Ковальчук дважды ассистировал партнерам.
У хозяев голы на счету Джона Нормана и Хенрика Хаапала.
«Авангард» расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков в 49 матчах. «Йокерит» занимает шестую строчку на Западе. В активе финского клуба 55 очков после 46 игр.
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