«Спартак» в овертайме обыграл «Торпедо» (видео)

«Спартак» в овертайме обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ.

В составе красно-белых отличились Дмитрий Вишневский, Артем Федоров и Максим Цыплаков, ставший автором победной шайбы. У «Торпедо» голы на счету Криса Уидмана и Криса Терри.

Спартаковцы набрали 52 очка после 49 игр и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 57 очков после 50 матчей и седьмая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Уайдмэн (Терри, Жафяров), 33:06 – 0:1 (бол). Вишневский (Зубарев, Широков), 37:20 – 1:1. Терри (Уайдмэн, Жафяров), 54:26 – 1:2 (бол). Федоров (Рылов, Талалуев), 56:59 – 2:2 (бол). Цыплаков (Юсе, Федоров), 62:49 – 3:2.

Вратари: Гудачек – Тихомиров.