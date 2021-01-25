Овечкин, Панарин и Василевский вошли в топ-10 игроков НХЛ по заработкам

Forbes составил рейтинг игроков НХЛ по суммарному заработку.

В представленном списке портал учитывает зарплату хоккеистов, а также их доходы от рекламы.

Больше всех в НХЛ зарабатывает форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. По контракту с «Мэйпл Лифс» американец получает 13 миллионов долларов, и три миллиона ему приносит реклама.

В топ-10 вошли три представителя России. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял четвертое место (8,2+5), форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на шестой позиции (10,7+0,5), а вратарь «Тампы» Андрей Василевский замкнул десятку (9,8+0,25).

Отметим, что Овечкин стал лидером по доходам от рекламы, а Василевский оказался единственным голкипером в рейтинге.