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25 января 22:37
автор: Юрий Нечаев

Овечкин, Панарин и Василевский вошли в топ-10 игроков НХЛ по заработкам

Василевский стал единственным вратарем в рейтинге.

Forbes составил рейтинг игроков НХЛ по суммарному заработку.

В представленном списке портал учитывает зарплату хоккеистов, а также их доходы от рекламы.

Больше всех в НХЛ зарабатывает форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. По контракту с «Мэйпл Лифс» американец получает 13 миллионов долларов, и три миллиона ему приносит реклама.

В топ-10 вошли три представителя России. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял четвертое место (8,2+5), форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на шестой позиции (10,7+0,5), а вратарь «Тампы» Андрей Василевский замкнул десятку (9,8+0,25).

Отметим, что Овечкин стал лидером по доходам от рекламы, а Василевский оказался единственным голкипером в рейтинге.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 16 миллионов (13 миллионов зарплата + 3 миллиона реклама)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 15,2 миллиона (10,7 + 4,5)

3. Митч Марнер («Торонто») — 15 миллионов (12,3 + 2,7)

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 13,2 миллиона (8,2 + 5)

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 12,4 миллиона (7,9 + 4,5)

6. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 11,2 миллиона (10,7 + 0,5)

7. Джон Таварес («Торонто») — 11 миллионов (9,8 + 1,2)

8. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — 10,4 миллиона (9,8 + 0,6)

9. Никлас Бэкстрем («Вашингтон») — 10,3 миллиона (9,8 + 0,5)

10. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — 10,1 миллиона (9,8 + 0,25).

источник: Forbes
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