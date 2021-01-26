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26 января 08:49
автор: Артур Гичунцев

«Ванкувер» разгромил «Оттаву», «сенаторы» проиграли пятый матч кряду

Встреча прошла на домашней арене «Кэнакс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» – «Оттава» завершился в пользу хозяев – 7:1.

В их составе три шайбы забросил Брэндон Саттер. Также отличились Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви. У «сенаторов» точным броском отметился Остин Уотсон.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отыграл 18 минут и 11 секунд, завершив игру с показателем полезности «-2». Его партнеры по команде – форвард Артем Анисимов и нападающий Евгений Дадонов ушли с площадки, заработав коэффициент полезности «-1».

Таким образом, «Ванкувер» выиграл второй матч из последних семи, а «Оттава» потерпела пятое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» – «Оттава» – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Голы: Саттер (Эдлер), 09:31 – 1:0; Мотт (Бигл), 14:08 – 2:0; Уотсон (Шабо, Райлли), 31:58 – 2:1; Пирсон (Хегландер), 32:28 – 3:1; Саттер (Руссель), 37:44 – 4:1; Хьюз (Хорват, Пирсон), 52:12 – 5:1; Юолеви (Хорват), 55:50 – 6:1; Саттер, 59:06 – 7:1.

источник: «Советский спорт»
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