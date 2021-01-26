«Ванкувер» разгромил «Оттаву», «сенаторы» проиграли пятый матч кряду

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» – «Оттава» завершился в пользу хозяев – 7:1.

В их составе три шайбы забросил Брэндон Саттер. Также отличились Тайлер Мотт, Таннер Пирсон, Куинн Хьюз и Олли Юолеви. У «сенаторов» точным броском отметился Остин Уотсон.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отыграл 18 минут и 11 секунд, завершив игру с показателем полезности «-2». Его партнеры по команде – форвард Артем Анисимов и нападающий Евгений Дадонов ушли с площадки, заработав коэффициент полезности «-1».

Таким образом, «Ванкувер» выиграл второй матч из последних семи, а «Оттава» потерпела пятое поражение кряду.

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