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26 января 09:13
автор: Артур Гичунцев

Майк Салливан: Малкин жестко относится к себе. Мы должны помочь ему пройти через эту полосу

В текущем сезоне нападающий провел шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру российского форварда Евгения Малкина.

«Когда Малкин забивает один-два гола, его уверенность взлетает на новый уровень, и сам Джино прибавляет на наших глазах. Но когда этого не происходит, и Малкин не забивает, то он обычно очень жёстко относится к себе. Потому что очень беспокоится и хочет помочь команде одержать победу. И главное – Малкин знает, как он может помочь, чтобы «Питтсбург» выиграл.

Мои разговоры с Малкиным, как всегда, направлены на то, чтобы подбодрить его, и чтобы убедиться, что он пытается вести игру правильно, контролируя шайбу на обеих сторонах площадки. Я говорю ему так: «Когда у тебя есть возможность бросить, просто бросай. Позволь своим инстинктам взять верх».

Мы продолжим подбадривать и поощрять Малкина, а также искать ему правильных людей в звено. Мы должны создать все условия, чтобы Джино снова показывал успешный хоккей. Мы по-прежнему знаем, что Малкин – действительно хороший игрок. И как только будет правильный момент, Джино снова в фирменном стиле взорвётся на льду.

Очевидно, что ожидания от Джино очень велики. Потому что мы помним, как Малкин играл полторы декады за «Питтсбург». Но знаете, никто не возлагает на Джино больше ожиданий, чем он сам. Он сам знает, на что способен. Ну а нам нужно просто подбодрить Малкина, дать ему эмоций, помочь пройти через эту полосу. Но я уверен в том, что Джино в итоге найдёт свою игру», – заявил тренер пресс-службе НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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