Томи Ламса: Цель «Салавата Юлаева» – выиграть свой дивизион

Отметим, что победу уфимскому клубу принес точный бросок форварда Тему Хартикайнена на 44-й минуте.

– Довольны тем, что набрали два очка. «Амур» всегда агрессивно действует, хорошо играет дома. В первом периоде хорошо начали, забили гол, потом нас подвели удаления, а в конце здорово сыграло наше ударное звено. Считаю, что мы заслужили победу. Очень хорошо себя проявил Метсола. Мы хотим выиграть свой дивизион, – цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Салават» набрал 65 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Что касается позиции уфимцев в дивизионе Чернышова, то подопечные Ламсы идут вторыми, отставая от лидирующего «Авангарда» на одно очко.

28 января «Юлаев» проведет еще один матч с «Амуром» в Хабаровске.