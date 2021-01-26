Сергей Светлов: В игре с «Салаватом» у нас было достаточно моментов, чтобы забить больше одной шайбы

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Салавата Юлаева» (1:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

– Хочу сделать комплимент сопернику, но считаю, что и мы действовали сегодня очень хорошо. Сложно сейчас обсуждать игру Лангхамера. Метсола сегодня сыграл безошибочно, а у нас были огрехи. Но не хочу концентрироваться на одном игроке. У нас сегодня было достаточно моментов, чтобы забросить больше одной шайбы, – цитирует Светлова пресс-служба лиги.

«Амур» с 40 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

28 января хабаровчане вновь сыграют на своей площадке против «Салавата».