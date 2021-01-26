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26 января 17:49

«Нефтехимик» уступил в гостях «Сибири», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

В середине второго периода нижнекамцы смогли повести в счете, однако они смогли удержать победный результат.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» – «Нефтехимик» завершился победой хозяев со счетом 6:4.

В составе новосибирцев дублем отметился Ефим Гуркин, забивший голы на 2-й и 39-й минутах игры. По шайбе забросили Александр Шаров (12), Виктор Комаров (16), Олег Ли (45) и Егор Миловзоров (60). У соперника точные броски были записаны на Алексея Волгина (20), Либора Гудачека (32), Романа Абросимова (34) и Йонаса Эдлунда (36).

«Сибирь» набрал 46 очков и остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамцы идут 11-й строчке с 32 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 28 января – новосибирский клуб примет у себя «Трактор», а «Нефтехимик» отправится в гости к «Барысу».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 6:4 (3:1, 1:3, 2:0)

Голы: Гуркин (Миловзоров, Ермаков), 01:31 - 1:0. Шаров (Комаров), 11:48 - 2:0. Комаров (Шашков, Шаров), 15:44 - 3:0. Волгин (Галузин), 19:48 - 3:1. Гудачек, 31:50 - 2:3. Абросимов (Юханссон, Порядин), 33:41 - 3:3. Энлунд (Гудачек, Хайруллин), 34:42 - 3:4. Гуркин (Руохомаа, Коротков), 38:24 - 4:4. Ли (Миловзоров, Гуркин), 44:40 - 5:4 (бол). Миловзоров (Ли), 59:49 - 6:4 (в пустые ворота).

Вратари: Сятери (Красоткин, 34 – обратная замена, 41) – Иванников (Коротаев, 16)

источник: КХЛ
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