«Нефтехимик» уступил в гостях «Сибири», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» – «Нефтехимик» завершился победой хозяев со счетом 6:4.

В составе новосибирцев дублем отметился Ефим Гуркин, забивший голы на 2-й и 39-й минутах игры. По шайбе забросили Александр Шаров (12), Виктор Комаров (16), Олег Ли (45) и Егор Миловзоров (60). У соперника точные броски были записаны на Алексея Волгина (20), Либора Гудачека (32), Романа Абросимова (34) и Йонаса Эдлунда (36).

«Сибирь» набрал 46 очков и остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамцы идут 11-й строчке с 32 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи 28 января – новосибирский клуб примет у себя «Трактор», а «Нефтехимик» отправится в гости к «Барысу».

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