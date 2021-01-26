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26 января 18:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Нефтехимик» потерял шансы на выход в плей-офф

В прошлом сезоне нижнекамская уступила «Ак Барсу» 0-4 в первом раунде Кубка Гагарина.

Сегодня 26 января «Нефтехимик» уступил на выезде «Сибири» со счетом 4:6 и потерял шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Команда Вячеслава Буцаева имеет лишь 32 очка после 49 встреч, занимая предпоследнее 11-е место в Восточной конференции. Даже если «Нефтехимик» выиграет все оставшиеся 11 игр, то все равно не сможет догнать «Барыс», который в данный момент находится на восьмой строчке таблицы «Востока». У казахстанского клуба 57 очков после 47 матчей.

В прошлом сезоне нижнекамцы заняли восьмое место в регулярном чемпионате, а затем уступили «Ак Барсу» 0-4 в первом раунде Кубка Гагарина.

источник: «Советский спорт»
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