«Нефтехимик» потерял шансы на выход в плей-офф

Сегодня 26 января «Нефтехимик» уступил на выезде «Сибири» со счетом 4:6 и потерял шансы на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Команда Вячеслава Буцаева имеет лишь 32 очка после 49 встреч, занимая предпоследнее 11-е место в Восточной конференции. Даже если «Нефтехимик» выиграет все оставшиеся 11 игр, то все равно не сможет догнать «Барыс», который в данный момент находится на восьмой строчке таблицы «Востока». У казахстанского клуба 57 очков после 47 матчей.

В прошлом сезоне нижнекамцы заняли восьмое место в регулярном чемпионате, а затем уступили «Ак Барсу» 0-4 в первом раунде Кубка Гагарина.