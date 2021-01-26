«Трактор» на выезде обыграл «Барыс», прервав 4-матчевую победную серию казахстанского клуба

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» на своем льду в Нур-Султане уступил «Трактору» с результатом 2:3.
Счет на 12-й минуте открыл форвард челябинской команды Алексей Бывальцев.
Во втором периоде на 33-й минуте «Барыс» отыгрался стараниями Егора Петухова, однако уже 31 секунду спустя Сергея Калинин вновь вывел «Трактор» вперед, а на 35-й минуте Виталия Кравцов стал автором третьей шайбы гостей.
В третьем периоде хозяева до минимума сократили отставание после гола Валерия Орехова на 52-й минуте, однако «Барысу» не удалось перевести встречу в овертайм.
В составе «Трактора» двумя результативными передачами отметился Лоуренс Пилут, а у «Барыса» Петухов к своему голу добавил одно ассистентское очко.
Челябинский клуб, набрав 59 очков в 49 матчах, поднялся на пятое место в Восточной конференции. При равенстве очков «Трактор» по количеству побед в основное время опережает «Автомобилист».
«Барыс» занимает восьмую строчку таблицы «Востока», имея 57 очков после 48 встреч. Ранее казахстанский клуб одержал четыре победы подряд.
28 января состоятся матчи «Сибирь» – «Трактор» и «Барыс» – «Нефтехимик».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) – «Трактор» (Челябинск) – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Бывальцев (Калинин, Пилут), 11:01 – 0:1. Петухов (Орехов, Старченко), 32:33 – 1:1. Калинин (Пилут), 33:04 – 1:2. Кравцов (Гика, Бейлен), 34:02. Орехов (Лилья, Петухов), 51:48 – 2:3.
Вратари: Ортио (00:00 – 20:00), Карлссон (20:00 – 60:00) – Федотов.