«Трактор» на выезде обыграл «Барыс», прервав 4-матчевую победную серию казахстанского клуба

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» на своем льду в Нур-Султане уступил «Трактору» с результатом 2:3.

Счет на 12-й минуте открыл форвард челябинской команды Алексей Бывальцев.

Во втором периоде на 33-й минуте «Барыс» отыгрался стараниями Егора Петухова, однако уже 31 секунду спустя Сергея Калинин вновь вывел «Трактор» вперед, а на 35-й минуте Виталия Кравцов стал автором третьей шайбы гостей.

В третьем периоде хозяева до минимума сократили отставание после гола Валерия Орехова на 52-й минуте, однако «Барысу» не удалось перевести встречу в овертайм.

В составе «Трактора» двумя результативными передачами отметился Лоуренс Пилут, а у «Барыса» Петухов к своему голу добавил одно ассистентское очко.