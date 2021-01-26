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26 января 19:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Металлург» на выезде обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Расмуссена, одержав пятую победу кряду

Магнитогорский клуб поднялся на третье место в Восточной конференции.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своей площадке уступил «Металлургу» со счетом 3:5.

Канадский форвард магнитогорской команды Тейлор Бек уже на 40-й секунде встречи открыл счет, реализовав большинство. Но затем «Автомобилист» довольно быстро добился перевеса 2:1. Сергей Зборовский отличился на пятой минуте, а Вячеслав Литовченко – на 13-й.

Далее по ходу встречи «Металлург» вышел вперед 3:2. Деннис Расмуссен переправил шайбу в ворота Якуба Коваржа на 30-й минуте, а Андрей Чибисов стал автором гола на 41-й.

На 44-й «Автомобилист» отыгрался благодарю точному броску Алексея Макеева в большинстве, но в итоге гости заработали два очка. На 59-й минуте Расмуссен оформил дубль, стал автором победного гола «Металлурга», а за 38 секунд до конца основного времени шайбу в пустые ворота екатеринбуржцев направил Николай Кулемин.

Одержав пятую победу подряд, «Металлург» поднялся на третье место в Восточной конференции. Магнитогорская команда набрала 65 очков в 49 встречах и по количеству побед в основное время опережает «Салават Юлаев», который провел на две игры больше.

«Автомобилист» с серией из трех поражений занимает шестое место на «Востоке». У екатеринбургского клуба 59 очков после 50 игр.

28 января состоятся матчи «Автомобилист» – «Ак Барс» и «Спартак» – «Металлург».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

Голы: Бек (Дронов, Мозякин), 00:40 (в большинстве) – 0:1. Зборовский (Дженовей, Бочаров), 04:28 – 1:1. Литовченко (Макеев), 12:31 – 2:1. Расмуссен (Плотников, Голдобин), 29:33 – 2:2. Чибисов (Земченок, Прохоркин), 40:44 – 2:3. Голышев (Дженовой, Макеев), 43:59 (в большинстве) – 3:3. Расмуссен (Бек, Хольм), 58:01 – 3:4. Кулемин, 59:22 (в пустые ворота) – 3:5.

Вратари: Коварж – Кошечкин.

источник: «Советский спорт»
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