«Металлург» на выезде обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Расмуссена, одержав пятую победу кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своей площадке уступил «Металлургу» со счетом 3:5.

Канадский форвард магнитогорской команды Тейлор Бек уже на 40-й секунде встречи открыл счет, реализовав большинство. Но затем «Автомобилист» довольно быстро добился перевеса 2:1. Сергей Зборовский отличился на пятой минуте, а Вячеслав Литовченко – на 13-й.

Далее по ходу встречи «Металлург» вышел вперед 3:2. Деннис Расмуссен переправил шайбу в ворота Якуба Коваржа на 30-й минуте, а Андрей Чибисов стал автором гола на 41-й.

На 44-й «Автомобилист» отыгрался благодарю точному броску Алексея Макеева в большинстве, но в итоге гости заработали два очка. На 59-й минуте Расмуссен оформил дубль, стал автором победного гола «Металлурга», а за 38 секунд до конца основного времени шайбу в пустые ворота екатеринбуржцев направил Николай Кулемин.

Одержав пятую победу подряд, «Металлург» поднялся на третье место в Восточной конференции. Магнитогорская команда набрала 65 очков в 49 встречах и по количеству побед в основное время опережает «Салават Юлаев», который провел на две игры больше.