Николай Заварухин: Зрителям наверное понравилось, ведь было много голов

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» со счетом 6:4.

«Зрителям наверное понравилось – было много голов, – цитирует пресс-конференцию Заварухина официальный сайт КХЛ. – Мы хорошо начали, хорошее движение было у команды. Нацелены были на ворота. Но – гол, «в раздевалку», первый. Вроде здорово оборонялись там, бросков у соперника не было. Но последний бросок и недотерпели, надо было поактивнее сыграть. А второй гол поломал игру. Технический брак на синей линии — и пропускаем. На тот момент было всего десять или восемь бросков по нашим воротам.

Овчинников прибавлял по ходу матча. Я слышал много критики, что ему не давали играть. Но я не враг ему, он не был готов физически. Но каждому свое время, например Костя Окулов — его не сразу брали. Потому что пока человек не готов физически, он не сможет прогрессировать, а может получить травму. Мы будем стараться, чтобы парень прогрессировал. На сборах он был вполне ничего, а вот по ходу сезона похудел. У него было минус пять килограммов, на тренировках ему было тяжело в борьбе со взрослыми. И именно поэтому я его не ставил в состав, чтобы травму не получил. Но если он будет прогрессировать, то я буду только рад. Я всегда рад работать с молодыми и доверять им.

Почему Чесалин теперь не капитан? Мы с тренерским штабом решили, что на каждый матч у нас будет новый капитан. Чтобы ребята почувствовали себя в роли лидеров и могли повести за собой команду».

В таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место, на 11 очков отставая от «Барыса».