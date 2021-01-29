«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом» (видео)

Хоккеисты «Локомотива» в овертайме вырвали победу у «Авангарда» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время в составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Рид Буше (4-я минута, бол.) и Сергей Толчинский (8), у ярославской команды отличились Егор Коршков (21) и Теэму Пулккинен (48, бол).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Атте Охтамаа (63).

После этой встречи «Локомотив» набрал 71 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 69 очками занимает на «Востоке» второе место.