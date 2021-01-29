Московское «Динамо» дома одержало «сухую» победу в матче против «Сочи». Чайковски сделал хет-трик

В регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» на своем льду обыграло «Сочи» с результатом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Словацкий защитник бело-голубых Михал Чайковски оформил хет-трик, поразив ворота Максима Третьяка на 21-й, 25-й и 31-й минутах. Четвертую шайбу динамовцев забросил Даниил Тарасов на 34-й.

Голкипер московского клуба Иван Бочаров провел седьмой «сухой» матч в нынешнем сезоне, отразив 23 броска по своим воротам.

С серией из трех побед «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче.

«Сочи» находится на предпоследней десятой строчке таблицы «Запада», не имея шансов на выход в плей-офф. «Леопарды» набрали 34 очка в 52 играх, потерпев три поражения в трех последних встречах.