Владимир Крикунов: Сегодня у Чайковски все залетало

Главный тренер «Динамо» (Москва) прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Сочи» (4:0).

- Первый период пока разбирались, с какой командой играем. Мы в Сочи играли с другой командой. Та была сильнее. Во втором периоде добавили, и все забили. Третий период доигрывали. Сегодня у Чайковски все залетало. Бочаров молодец, хорошо сыграл и в конце отразил ряд опасных моментов, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. «Сочи» находится на предпоследней десятой строчке таблицы «Запада».