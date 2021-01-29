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29 января 22:17

Владимир Крикунов: Сегодня у Чайковски все залетало

Московский клуб одержал третью кряду победу в регулярном чемпионате КХЛ

Главный тренер «Динамо» (Москва) прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Сочи» (4:0).

- Первый период пока разбирались, с какой командой играем. Мы в Сочи играли с другой командой. Та была сильнее. Во втором периоде добавили, и все забили. Третий период доигрывали. Сегодня у Чайковски все залетало. Бочаров молодец, хорошо сыграл и в конце отразил ряд опасных моментов, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче. «Сочи» находится на предпоследней десятой строчке таблицы «Запада».

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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