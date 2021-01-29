Игорь Никитин: Юханссон здорово сыграл с минским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в матче с минским «Динамо» (4:2).

- Быстрая игра была. Готовились к такой игре. Ларс здорово сыграл. Были хорошие моменты, командные действия, были, конечно, индивидуальные ошибки. Из этого хоккей состоит. Надо разобраться и двигаться дальше.

Психологий спортсмена такова, что, когда ты проигрываешь, у тебя небольшая заноза есть. Плюс мы Минску прошлую встречу проиграли. Готовились, тяжелая игра была, не простая победа сегодня, - приводит слова Никитина пресс-служба армейцев.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 57 очков, занимает шестую строчку.