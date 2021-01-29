Боб Хартли: Знали, что мы не уедем из Ярославля без пропущенных шайб

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение команды в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

- Мы очень хорошо первый период, действовали здорово, но этот гол, который соперник забил на 13-й секунде второго отрезка, он нас отбросил. «Локомотив» перехватил инициативу. У соперника четыре хороших звена, которые здорово катаются, это в целом опасная команда. Мы знали, что мы не уедем без пропущенных шайб, но ранний гол в начале второго отрезка нас подкосил, - цитирует Хартли пресс-служба ярославского клуба.

После этой встречи «Локомотив» набрал 71 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 69 очками занимает на «Востоке» второе место.