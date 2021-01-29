«Северсталь» на выезде обыграла рижское «Динамо»

Хоккеисты «Северстали» обыграли рижское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе череповецкого клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Адамчук (10-я и 20-я минуты) и Йоонас Няттинен (59), у рижской команды отличились Микс Индрашис (33) и Джей Си Липон (54).
После этой игры «Северсталь» набрала 56 очков и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 23 очками занимает на «Западе» 11-е место.
источник: «Советский спорт»